Пугачева призвала пожалеть нападающего на нее Соседова

Москва, 2 марта. Народная артистка СССР Алла Пугачева ответила на непрекращающиеся выпады в ее адрес со стороны музыкального критика Сергея Соседова.

Соседов не раз грубо и резко высказывался, комментируя как творческую деятельность эстрадной исполнительницы, так и ее личную жизнь. В частности, он рекомендовал ей «уйти в отставку» и тем самым освободить место молодым и талантливым артистам.

«Пугачева еле дышит, на это невозможно смотреть. <…> У нее уже давно нет голоса, это не пение», — заявлял он.

Примадонна российской эстрады на такие нападки отреагировала более чем спокойно и даже с иронией, пишет «Дни.ру». Она призвала общественность пожалеть критика, которому «надо деньги зарабатывать».

«Раньше он меня хвалил, теперь поносит, я читаю и смотрю иногда, что он несет, — прокомментировала Пугачева. — Ну и что, я буду в суд на него подавать за то, что он несет всякую чушь?»

Отметим, что Соседов не раз «проходился» и по другим знаменитостям. Например, недавно он негативно отозвался о возвращении на сцену звезды 90-х Натальи Ветлицкой. Музыкальный критик назвал ее номер на юбилее Дмитрия Маликова «весьма провинциальным». По его мнению, у певицы отсутствуют динамика и сценическая харизма.

Тем временем известная эстрадная певица Кристина Орбакайте опубликовала в своем Instagram семейную фотографию с Пугачевой. Кадр сделан зимой, мать с дочерью одеты в шубы и теплые платки.