Почему США и НАТО не услышат заявления Путина о нежелании России ни с кем воевать

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец уверен, что в НАТО проигнорируют декларацию президентом РФ Владимиром Путиным оборонной доктрины России.

Ранее глава государства напомнил, что Российская Федерация не намерена ни с кем воевать и создает такую ситуацию, чтобы у других стран не было даже намерения развязать с ней вооруженный конфликт.

«Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами», — сказал он в интервью ТАСС.

Путин отметил, что в настоящее время Российская Федерация находится на седьмом месте в мировом рейтинге военных расходов. В отличие от других государств, она их ежегодно сокращает. В то же время Россия в оборонной сфере перестала быть в числе «догоняющих», создав уникальные системы ударного наступательного оружия.

Военный аналитик, обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что ставит под большое сомнение сценарий, в котором США и НАТО положительно воспринимают сообщение президента России.

«Я по этой части пессимист, потому что хорошо знаю идеологию НАТО. Хотя, казалось бы, адекватный человек должен понять, что Россия, в отличие от США, не наращивает из года в год военный бюджет. Но тогда в чем загвоздка? Дело в том, что глубоко в мозгах наших противников, прежде всего — объединенных идеями НАТО, существует такая идеологема: необходимо постоянно стращать страны НАТО и мир российской военной угрозой. Как только этот лозунг будет спущен в унитаз, сразу же пропадает сама причина существования НАТО, идея существования НАТО, предназначение НАТО. Поэтому они за этот лозунг держатся зубами. Потому-то мы и говорим этим тупым лбам: вы посмотрите на нас — мы же не включаемся в гонку вооружений, мы просто стараемся, чтобы мир был паритетным по части вооружений», — говорит Баранец.

По словам собеседника ФАН, Российская Федерация в очередной раз продемонстрировала мировому сообществу свою военную доктрину, особо отмечая ее оборонный характер. Тем не менее при военном бюджете, который в 10-12 раз меньше американского, страна смогла добиться небывалого прорыва в военных технологиях, обеспечивающих большую безопасность. И это тот феномен, о котором говорит Владимир Путин.

«Но сегодня мир стоит у той точки, когда надо собираться хотя бы на уровне Совета Безопасности и смотреть, что дальше будет с вооружениями. Потому что эта взбешенная лошадь уже разорвала упряжку и мчится к страшной пропасти глобальной войны. Вы посмотрите — по целому комплексу международных договоров у нас, с подачи США, получился разлом. Разорваны упряжки, которые сдерживали ту же ядерную гонку вооружений и гонку обычных вооружений. Мир сейчас, с подачи США, пустился в свободные бега. Сейчас на планете Земля как никогда важно собраться ключевым странам и договориться о новых правилах игры. Чтобы этого джина, ну, если не снова загнать в бутылку, то хотя бы обуздать», — заключил эксперт.

Напомним, российский лидер ранее обещал продолжать оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой.