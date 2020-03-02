В Кремле затруднились объяснить награждение сенатора Геремеева за законотворчество

Москва, 2 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить, почему российский лидер принял решение наградить члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», по предположил, что количество законотворческих инициатив вряд ли может быть окончательным критерием.

Медалью II степени сенатор, который, по данным базы Госдумы, последний раз вносил законопроект на рассмотрение в 2015 году, был награжден 27 февраля за «большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность», уточняет «Газета.ru».

На пресс-конференции Пескова спросили, за что был отмечен президентом Геремеев.

«Количество инициатив законотворческих вряд ли может быть окончательным критерием. Любой сенатор может принимать активное участие в разработке тех или иных инициатив, которые далее инициируются другими сенаторами. Поэтому только по количеству внесенных законопроектов судить об активности того или иного сенатора нельзя», — сказал он.

Геремеев вошел в Совфед от исполнительного органа Чеченской Республики в 2009 году.