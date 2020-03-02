Кремль рассказал о встрече Путина с Кабмином по поводу влияния коронавируса на экономику

Москва, 2 марта. Встреча президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященная влиянию коронавируса на мировую экономику, не имела своей целью принятие конкретного решения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это совещание не имело своей целью принять какое-то конкретное решение», — заявил представитель Кремля.

Кроме того, Песков прокомментировал возможность дополнительного сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+.

«Вы знаете, что по конкретному вопросу о сокращениях в рамках ОПЕК+ будут контакты в середине недели, в Вену отправится наш министр Новак. Перед этой поездкой, перед этими контактами речь шла о том, чтобы свериться позициями, обменяться мнениями о том, какое влияние на экономику мировую, на конъюнктуру по ценам на энергоносители может оказывать ситуация с коронавирусом. Такой обмен мнениями, разговор, состоялся», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

На совещании, прошедшем в воскресенье в правительственном терминале аэропорта «Внуково», Путин подчеркнул, что в России налажена работа с коронавирусом. Президент РФ отметил, что негативное влияние коронавируса на экономику уже дает о себе знать. По его словам, в РФ делается все необходимое для борьбы с опасным вирусом. Как уточнил глава государства, при этом в целом ситуация находится под контролем.