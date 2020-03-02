Число афер с недвижимостью выросло в России

Москва, 2 марта. Число попыток мошенничества при сделках с недвижимостью в России выросло в несколько раз, что подтверждается данными Федеральной нотариальной палаты.

В 2017 году в 25 регионах России выявили 94 попытки мошенничества, годом позднее их количество возросло до 150 в 34 регионах страны. С января по октябрь прошлого года стало известно о 186 попытках мошенничества в 30 российских регионах.

Больше всего случаев зафиксировали в Башкирии, Свердловской, Новосибирской, Ростовской областях. В Москве и Петербурге выявлено по 39 и 59 попыток мошенничества соответственно.

Лидером антирейтинга стал Красноярский край, там мошенники покушались на чужое имущество 62 раза. Как отмечает издание «ФедералПресс», незаконные сделки удалось выявить благодаря системам «Электронный нотариат» и ЕИС.

По данным KP.Ru, благодаря действиям правоохранителей удалось пресечь хищение имущества на 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Кемерово раскрыли мошенничество целой группировки, которая действовала в 18 регионах страны. Обвиняемые предлагали клиентам помощь в получении кредита.

В Центробанке России рассказали о самых популярных видах мошенничества и дали советы, как не стать жертвой преступников.