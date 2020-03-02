Президент Алжира оценил последствия иностранного вмешательства в ливийский кризис

Алжир, 2 марта. Алжирский лидер Абдель Маджид Теббун считает недопустимым вмешательство третьих стран в ливийский кризис. По словам главы государства, вопрос урегулирования конфликта лежит в политической плоскости, а не в военной.

Президент Алжира на встрече с главой МИД Конго Жаном-Клодом Джакосо подчеркнул, что стабилизировать обстановку в Ливии получится, если действовать дипломатическим путем. Переговоры позволят достичь желаемой цели. В завершение он отметил, что иностранное военное вмешательство в дела североафриканской страны приведет к эскалации конфликта. В конце встречи министр иностранных дел Конго пригласил лидера Алжира принять участие во втором заседании Высшего комитета Африканского союза, на котором будет обсуждаться ливийская проблематика.

Против иностранного вмешательства в дела Ливии, помимо Алжира, выступили Саудовская Аравия, Египет, а также ряд европейских стран. Они требуют от Турции, ставшей главным источником дестабилизации мира в Ливии, прекратить поставлять боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) оружие и военную технику, на что ООН было введено эмбарго.