Песков прокомментировал задержание журналистов Sputnik в Турции

Москва, 2 марта. Российская сторона крайне обеспокоена задержанием журналистов радио Sputnik в Турции и надеется, что сотрудники СМИ РФ не будут сталкиваться в будущем с такими ситуациями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы знаете, что российская сторона через МИД выразила свою крайнюю обеспокоенность в связи с подобными действиями в отношении представителей СМИ. Поэтому мы, конечно, надеемся, что в данном случае работа представителей СМИ, тем более тех, кто работает на российские СМИ, такие как Sputnik, не будут испытывать каких-либо ограничений и не будуть сталкиваться с ситуациями как те, что произошли накануне», — сказал Песков.

Напомним, 29 февраля в квартиры журналистов радио Sputnik, являющихся турецкими гражданами, в Анкаре ворвались неизвестные, выкрикивающие угрожающие лозунги. После этого сотрудники СМИ перестали выходить на связь. Позже появилась информация, что главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе задержали, а в офисе агентства идут обыски. Еще трех журналистов также доставили в полицию.

1 марта стало известно, что сотрудников Sputnik Турция освободили после допроса, передает НСН. В беседе с РИА Новости репортеры рассказали, что им пытались предъявить абсурдное обвинение из-за статьи, к которой они не имели никакого отношения.

На задержание сотрудников российского СМИ незамедлительно отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавошоглу и заявил о необходимости скорейшего разрешения ситуации, пишет «Газета.ру».