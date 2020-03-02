Кремль подтвердил приверженность РФ сочинским соглашениям по Сирии

Москва, 2 марта. Позиция России на переговорах с Турцией будет неизменной – Москва сохраняет приверженность сочинским договоренностям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что позиция РФ будет абсолютно последовательной и неизменной. Ранее она уже излагалась на самых разных уровнях и президентом РФ Владимиром Путиным, и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и межведомственной рабочей группой, межведомственной делегацией, напомнил Песков.

«Мы сохраняем приверженность сочинским договоренностям, выступаем за территориальную целостность Сирии. Поддерживаем Сирию в борьбе с террористами, с террористическими группами, в том числе с теми, которые признаны, находятся в списке СБ ООН, в списке террористических группировок. Естественно, здесь придаем большое значение взаимодействию с нашими турецкими партнерами», — приводит слова Пескова Федеральное агентство новостей.

Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут 5 марта в Москве. Ранее Песков уточнил, что главной темой переговоров президентов станет урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. Пресс-секретарь российского лидера не исключил, что встреча получится непростой.

Ситуация в Идлибе обострилась в феврале, когда террористы начали наступление на территории, находящиеся под контролем сирийского правительства. Армия Сирии ответила ударом по позициям радикалов.

В результате погибли 36 турецких военных, которые наступали в числе боевиков. В Минобороны РФ отметили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений. Согласно этим данным, военные ВС Турции не должны были находиться в районе обстрела.