Кремль отреагировал на отчет Счетной палаты о детских больницах

Москва, 2 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отчет Счетной палаты о состоянии детских больниц, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Кремль и президент РФ с большим вниманием относятся к данным, поступающим из разных ведомств. Данные анализируются. Здесь уже кремлевские эксперты сопоставляют все и оценивают, исходя из усредненной картины», — добавил он.

Как сообщала ранее «Газета.ру», 27 февраля аудиторы СП РФ опубликовали отчет об эффективности расходования федерального бюджета в 2018-2019 годах. Согласно документу, указали, большинство детских больниц и поликлиник в российских регионах находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии.

В Минздраве РФ в ответ заявили, что СП представила неточные данные, потому что включают информацию обо всех зданиях, принадлежащих больницам и поликлиникам, то есть и о гаражах, складах, компрессорных, трансформаторных подстанциях и котельных.