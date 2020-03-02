Путин не давал поручений о возобновлении расследования убийства Листьева

Москва, 2 марта. Президент России Владимир Путин не давал поручений о возобновлении дела об убийстве телеведущего Владислава Листьева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты уточнили, что телеведущая Ксения Собчак и другие журналисты ранее потребовали поручить Следственному комитету и Генпрокуратуре возобновить дело об убийстве Листьева. Представители СМИ поинтересовались, даст ли президент такое поручение.

«До сих пор это не было в зоне внимания главы государства. Никаких поручений или обращений с его стороны на этот счет не было», — сказал Песков.

Ранее президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев рассказал, какую нишу мог бы занять Листьев в современной журналистике. Сагалаев не только хорошо знал Листьева, но и был одним из основателей легендарной программы «Взгляд», выходившей в эфир с 1987 по 2001 год. Главным автором и ведущим телепередачи был тележурналист Владислав Листьев. Сагалаев выразил мнение, что Листьев в наше время мог бы стать создателем частного канала.

Не исключено, что он мог продолжить сотрудничество и с официальными телеканалами. Листьеву была свойственна некоторая оппозиционность, и ему приходилось стойко переносить закрытие авторских проектов, в том числе программ «Взгляд» и «7 дней».

Напомним, телеведущего Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. Первая пуля киллеров попала в предплечье, вторая — в голову.