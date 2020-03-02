Путин проведет совещание с Грефом

Москва, 2 марта. Президент РФ Владимир Путин встретится с председателем правления Сбербанка Германом Грефом 2 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня у Путина день особо непубличный, совещания, встречи. Будет у Путина на совещании Греф. <…> Греф ранее встречался с президентом в Петербурге, но встреча была краткой. Условились еще раз встретиться, чтобы обстоятельнее обсудить все вопросы», — рассказал Песков.

Также, пресс-секретарь главы государства отметил, что Сбербанк является системообразующим банком нашей страны.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ к маю может утвердить законопроект о покупке акций Сбербанка правительством. Этот вопрос Герман Греф обсуждал с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на встрече 12 февраля.