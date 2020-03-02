Пекин, 2 марта. Коронавирус нового типа COVID-19 подтвердился у пассажира, следовавшего из Ирана в Китай через московский аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщили в посольстве России в Китае.

«По информации Комитета по здравоохранению города Пекина, у иностранного гражданина, вернувшегося 29 февраля в Пекин рейсом SU204 российской авиакомпании «Аэрофлот», подтвердился диагноз респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», — сообщили в российской дипмиссии.

Всех пассажиров, которые летели одним рейсом с заболевшим, доставили в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для прохождения медицинского осмотра. На данный момент у граждан России, которые следовали с заболевшим одним рейсом, симптомов коронавируса не выявлено.

В конце прошлого года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса COVID-19. Очаг заболевания зафиксировали в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

В пятницу ВОЗ повысила оценку риска коронавируса на мировом уровне до «очень высокого». По ее данным, за пределами Китая, который считается очагом распространения, новой инфекцией заразились 4 351 человек. В понедельник, 2 марта, стало известно, что число государств, в которых зафиксированы случаи заражения, достигло 65.