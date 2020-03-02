Мадонна упала и разрыдалась на шоу в Париже

Париж, 2 марта. Известная американская певица Мадонна во время выступления в Париже упала на сцене и не смогла сдержать слез от боли. О случившемся рассказали ее фанаты.

Звезда дала концерт в столице Франции в рамках турне Madame X. Несмотря на серьезные травмы бедра и колена, которые певица получила в январе, она продолжает радовать поклонников.

Во время шоу в Париже 61-летняя знаменитость упала на сцене в конце песни Vogue — села мимо стула, как рассказали очевидцы.

«Танцовщица вынуждена была помочь ей подняться, но затем она разрыдалась и не могла остановиться», — написал один из пользователей микроблога Twitter.

Гастроли Мадонны начались 17 сентября прошлого года в Нью-Йорке. Последнее шоу запланировано в Париже на 11 марта, пишет «Культуромания».

Осенью прошлого года звезде пришлось отменить три концерта в Бостоне из-за серьезных проблем со здоровьем. Тогда Мадонна признавалась, что ежедневная подготовка шоу доставляет ей наслаждение, тогда как отмена выступления — настоящее наказание.

В феврале на концерте певицы в Лондоне произошел забавный случай. В зале среди зрителей оказалась актриса Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов». Она давняя поклонница Мадонны. Певица спустилась в зал, чтобы пообщаться с фанаткой, и рассмешила ее и других зрителей шуткой о популярном сериале.