ПНС окончательно перестало создавать видимость соблюдения перемирия в Ливии

Триполи, 2 марта. Боевики объединили фронты военного округа Триполи с Западным и Центральным, заявил представитель вооруженных сил ПНС Мухаммад Кануну. Он подтвердил, что сухопутные войска «преуспели в широкомасштабном наступлении» и добавил, что группировкам ПНС удалось в течение одного дня уничтожить более 15 автомобилей и танк Ливийской национальной армии (ЛНА).

Помимо прочего, по словам Кануну, боевики атаковали ракетную установку ЛНА на направлении Айн Зара, которая ранее вела огонь по аэропорту Митига, рядом с которым расположена одноименная тюрьма, где удерживаются российские социологи. Он обвинил главу ЛНА фельдмаршала Халифу Хафтара в «отчаянной попытке» проникнуть из Тархуны в аль-Азизию и подчеркнул, что армия отступила по основным направлениям.

Напомним, в Ливии официально до сих пор действует режим прекращения огня. Однако последний отчет ПНС о наступлении окончательно уничтожил видимость соблюдения перемирия. С момента вмешательства в ливийский кризис Турции число провокаций со стороны премьер-министра Файеза Сарраджа возросло.