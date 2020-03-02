Сирия, 2 марта. Сирийская армия освободила Серакиб от террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Авиаудар турецкого дрона в аэропорту Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: поддержали наступление сирийской армии и союзных сил на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе потеряли три танка, освободили Серакиб от террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», отразили нападение боевиков оппозиции в Даръа.

Армия Турции и союзные силы: атаковали военный аэродром в городе Хама с помощью беспилотников, уничтожили две РСЗО сирийской армии в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в нападении на патруль курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская национальная армия» (СНА): якобы перезаняла несколько поселений в районе высот Шахшабу на северо-западе Хамы.

«Демократические силы Сирии» (SDF): задержали в ходе рейдов в Дейр-эз-Зоре двух гражданских, подозреваемых в пособничестве ИГ, в Дибане потеряли несколько боевиков ранеными и убитыми.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается, что в городе Дибан к юго-востоку от административного центра провинции города Дейр-эз-Зор группа неизвестных, предположительно террористы «Исламского государства», совершили нападение на патруль «Демократических сил Сирии» (SDF), расстреляв из автоматов автомобиль, о чем сообщил курдский новостной портал Rojava Network. Несколько боевиков убиты и ранены.

После нападения курды провели серию рейдов в городе, а также в деревне Абу-Хаммам, где после обысков в домах у местных жителей задержали двух мужчин, которых обвинили в пособничестве террористам ИГ.

Провинция Даръа

По неподтвержденным данным, тела трех сотрудников сил безопасности были найдены мертвыми в окрестностях поселка Музайриб в западной части провинции. Как сообщает оппозиционный ресурс Halab Today, на всех трех телах были обнаружены огнестрельные ранения. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за их убийство. Отметим, что вчера на юге провинции спящие ячейки боевиков совершили вылазки в городе Ас-Санамейн и поселков Тафас и Сахам аль-Джалян.

Столкновения также отмечались в деревни Аль-Хирак и Умм-Маятин, где боевики совершили нападения на КПП сирийской армии, как передает источник в сети Twitter (markito0171).

Провинция Идлиб

Силы 25-ой дивизии специального назначения САА и отряды «Хезболлы» зачистили от террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» город Серакиб. В ходе ночного штурма правительственная армия смогла продвинуться к центру города. В ходе столкновения САА потеряла в окраинах города три танка, о чем сообщает портал Jisr TV. Наступление поддержали с воздуха ВВС Сирии, атаковав опорные пункты и пути снабжения боевиков. Источник также сообщил, что над позициями террористов были замечены несколько беспилотников турецкой армии. Позднее они атаковали две реактивных системы залпового огня «Град». К востоку от города завязалась перестрелка с отрядами протурецких сил.

Поступали сообщения о боестолкновении «Сирийской национальной армии» и сил Башара Асада у города Кафр-Набель. Позднее медиаресурсы оппозиции сообщили, что боевикам удалось вернуться на прежние позиции в окрестностях города и лесистой местностью, расположенной на юге провинции Идлиб, а также захватить танк правительственных сил. БПЛА ВВС Турции уничтожили несколько единиц техники из состава колонны сил САА у деревни Ракая-Саджна, как передает портал Step News.

По неподтвержденным данным несколько истребителей ВВС Турции проникли в воздушное пространство САР, и, несмотря на введение бесполетной зоны над Идлибской зоной деэскалации, нанесли авиаудар по позициям армии Башара Асада у поселка Аль-Хамидия, как передает источник в сети Twitter (nfm_ben).

Провинция Хама

ВВС Турции уничтожили систему ПВО в военном аэропорту города Хама, как передает новостное агентство Aleppo AMC. Источник также сообщает, что несколько дронов турецкой армии нанесли удары по опорным пунктам сирийской армии и уничтожили несколько артиллерийских орудий армии в окрестностях города Калаат-аль-Мадик.

В ходе контрнаступления «Сирийская национальная армия» сумела занять прежние позиции у поселков Каукаба и Кафр-Мос в районе гор Шахшабу в северо-западной части провинции, как передает портал Halab Today.

1 Организация запрещена на территории РФ.