Российский адвокат обвинил МОК в передаче документов с поддельными подписями Родченкова

Москва, 2 марта. Адвокат российских биатлонисток Алексей Панич в Спортивном арбитражном суде (СAS) обвинил Международный олимпийский комитет в передаче документов с поддельными подписями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Речь идет о документах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

«Безответственность и некомпетентность МОК привела к тому, что спортсмены потратили кучу своих денег и времени», — подчеркнул Панич

Юрист добавил, функционеры МОК создали систему, в которой спортсмен почти не имеет шансов доказать свою невиновность.

«Мы требуем от СAS создать новый прецедент и хотим справедливой компенсации морального вреда и понесенных расходов», — цитирует ТАСС

Напомним, в 2016 году Родченков сбежал в Штаты, где дал скандальное интервью о том, что российские спортсмены на сочинских ОИ. По факту этих заявлений Всемирное антидопинговое агентство(WADA) и МОК провели расследование, признав в итоге, что 43 российских спортсменов якобы нарушали антидопинговые правила.

В 2017 году из-за тех обвинений МОК пожизненно дисквалифицировал нескольких российских биатлонисток. Кроме того, девушек лишили медалей. Они оспорили это решение, а в 2018 году подали иск к Родченкову о компенсации. Каждая потребовала от него по 10 млн долларов.