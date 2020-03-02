Навка прокомментировала решение Сотниковой о завершении карьеры

Москва, 2 марта. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала решение фигуристки Аделины Сотниковой завершить профессиональную карьеру.

Ранее Сотникова объявила об уходе из профессионального спорта, напоминает «Газета.ru». 23-летняя спортсменка недавно перенесла тяжелую операцию на позвоночнике и теперь намерена сконцентрироваться на здоровье и выступлениях в ледовых шоу.

Как отметила Навка, «спорт высоких достижений — это не про здоровье», и когда человек идет в такой спорт, он понимает все риски.

«В любой момент можно получить какую-то травму, или это травмы, накопленные за весь период спортивной карьеры, которые могут сказаться, когда становишься старше», — сказала она корреспонденту телеканала «МИР 24».

Фигуристка выразила мнение, что в карьере одиночников здоровье оказывается обычно в большей степени риска, чем у парников. Она обратила внимание на то, что наиболее известные представители одиночного катания перенесли серьезные операции.

«У кого-то из спортсменов спортивная карьера более удачно складывается в плане здоровья. Или, как правило, это те, кто связан с прыжками, — это одиночное катание, как Женя Плющенко, Алексей Ягудин. Не знаю, как у иностранцев, но у нас, мы видим, все прооперированы, теперь вот Аделина Сотникова», — подчеркнула спортсменка.

Сотникова дважды становилась серебряной призеркой на чемпионате Европы в 2013 и 2014 годах. Кроме того, она заслужила звание первой в истории России олимпийской чемпионкой (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Фигуристка также является чемпионкой мира среди юниоров и четырехкратной чемпионкой РФ.

После объявления Сотниковой о завершении карьеры президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Николай Долгополов отметил, что за годы в спорте она «сделала все, что могла».