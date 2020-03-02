Крымчане предложили отмечать День освобождения полуострова от украинской оккупации

Симферополь, 2 марта. Член Совета Федерации России, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил учредить в крымском регионе новый праздник — День освобождения от оккупации Украиной.

Сенатор предложил отмечать День освобождения полуострова от украинской оккупации 27 февраля. Цеков напомнил, что именно в этот день крымчане взял под контроль органы власти в Симферополе, подняв российские триколоры.

«Этой датой должно стать 27 февраля – день, когда крымчане, при поддержке России, встали на путь самоопределения. Движение за самоопределение Крыма и воссоединение полуострова с Россией началось задолго до 2014 года. Оно длилось десятки лет», — приводит слова Цекова «ПолитНавигатор».

Цеков подчеркнул, что праздник станет ответом на указ президента Украины Владимира Зеленского об учреждении «Дня сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя». Сенатор отметил, что указ Зеленского является очередной попыткой исказить историческую правду.

«Если и говорить об оккупации, то необходимо говорить об оккупации Крыма Украиной. Это оккупация длилась десятки лет и принесла Крыму существенный ущерб, который, по самым скромным оценкам, составляет порядка двух с половиной триллионов рублей», — добавил Цеков.

Сенатор напомнил, что воссоединение Крыма с Россией поддержало не только русское население полуострова, но и подавляющее большинство украинцев Крыма, а также представители других национальностей.

Ранее крымский политик, депутат Госдумы Андрей Козенко дал несколько полезных советов президенту Украины Владимиру Зеленскому, объявившему, что учредит новый «праздник». Козенко отметил, что указ Зеленского показывает уровень деградации на Украине не только политической, но и личной.