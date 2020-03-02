Ольга Орлова поддержала введение в РФ налога на породистых собак

Мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила ввести налог для владельцев собак, чтобы компенсировать расходы на бездомных животных. Певица Ольга Орлова поддержала эту инициативу, но уточнила, что налоги не должны выплачивать люди, берущие собак из питомников.

По словам мэра Якутска, на карантин, вакцинацию, стерилизацию, чипирование и другие мероприятия с безнадзорными животными тратится очень много денег. Так, в среднем на одно животное уходит порядка 14,5 тысячи рублей.

«Мы на детей пособия меньше платим, чем должны тратить на содержание одного животного», — заметила Авксентьева и предложила перенять пример Европы, где «животные относятся к категории роскоши и облагаются соответствующим налогообложением».

Эту инициативу Федеральному агентству новостей прокомментировала бывшая солистка группы «Блестящие», певица и телеведущая Ольга Орлова. Она большая любительница собак и активная зоозащитница, постоянно помогающая приютам для бездомных животных. Сегодня у нее дома живут пять собак. Единственный породистый из них — это шарпей Бруно, а остальные — дворняжки, взятые из приютов или вызволенные из тяжелых обстоятельств.

«Конечно, я могла бы платить налоги за всех своих собак, — по моему кошельку это бы не ударило, — заявила Ольга Орлова. — Я и так помогаю очень много приютам для животных, и буду и дальше это делать. Но я считаю, что, если и вводить налог, то не на всех собак, а только на породистых. Именно такая система действует на Западе — в Европе и США».

Ольга Орлова объяснила, что на Западе люди не платят налог на питомца, если берут его из приюта, а если они покупают породистую собаку, то, соответственно, уплачивают и налог.