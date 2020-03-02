Москва, 2 марта. Известная российская певица Валерия оказалась в центре внимания из-за фотографии, на которой она демонстрирует откровенное платье с глубоким вырезом в области декольте. Снимок певица опубликовала в социальной сети Instagram.

Валерия изображена в длинном платье в пол золотистого цвета. Спереди платье исполнительницы украшает глубокий вырез в области декольте до самой талии. Вставка из прозрачной ткани не позволяет наряду соскользнуть с плеч.

Валерия при этом предугадала то, что поклонники посчитают платье излишне откровенным, и написала о продолжении «линии нескромности».

«Предлагаю вам, друзья, снова обсудить тему, поднятую некоторыми подписчиками, «Можно ли в Кремлевском дворце выступать в таком «откровенном» костюме?» — подписала она снимок.

Валерия снова шокировала поклонников откровенным нарядом. Подписчики уточнили, что наряд слишком дерзкий и провокационный. По мнению некоторых, Валерия носит платья «не по годам».

«Валерия, жаль, что вы не слышите подписчиков по поводу вашего платья! Ведь, действительно, говорится об уместности такого ненужного выреза. Это не шоу-программа! Зрители разного возраста, и надо сказать, что они пришли слушать песни, и такой «наряд» вызывает у них неприятное восприятие. И еще, не повторяйтесь! Такой вырез был у певицы Ирины Аллегровой», — написала natalipetrusenko.

«Почему вы решили обсудить вообще этот момент, наверное, поняли, что был перебор или решили народ позлить. Мне, например, все равно в каком кто. Сейчас уже ничем никого не удивишь», — написала tatiana_neste.

Были и те, кто наряд счел приемлемым.