Боевики ПНС признались в срыве перемирия и убийстве 23 бойцов ЛНА

Триполи, 2 марта. На фоне перемирия силы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают обстреливать позиции Ливийской национальной армии (ЛНА). В ходе серии вооруженных атак смертельные ранения получили более двух десятков бойцов ЛНА. Подробности в понедельник, 2 марта, рассказал Мустафа Муджи, официальный представитель бандформирований, задействованных в операции «Вулкан гнева».

По словам Муджи, армия Халифы Хафтара на юге Триполи потеряла 23 бойца, еще четверо были захвачены в плен. Он добавил, что в ходе вооруженных провокаций были уничтожены девять сторонников режима ПНС.

Ранее стало известно, что в результате обстрела ПНС был убит офицер ЛНА аль-Бакуш, контролировавший соблюдение режима прекращения огня. Участившиеся нападения боевиков на ЛНА препятствуют урегулированию кризиса в Ливии. Боевики ПНС не собираются мирным путем решать имеющиеся противоречия, получая оружие и наемников от Турции. Кроме того, лидер триполитанского «правительства» Файез Саррадж одобрил вербовку заключенных, осужденных за убийства и грабежи.