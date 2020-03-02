Магазины подарков «Красный куб» уходят с рынка

Москва, 2 марта. Сеть магазинов подарков «Красный куб» закрывает торговые точки и уходит с рынка. Об этом говорится в обращении компании к своим франчайзи.

В 2007 году «Красный куб» насчитывал около 200 магазинов и являлся крупнейший сетью, торгующей подарками. По мнению экспертов, компания не обновлялась и в итоге не смогла конкурировать с современными концепциями и онлайн-площадками.

В письме к своим партнерам, копия которого поступила в распоряжение «Коммерсанта», «Красный куб» пишет, что больше не сможет работать по авансовой системе и предоставлять кредиты, поэтому вынужден расторгнуть договор комиссии.

Один из консультантов на рынке недвижимости подтвердил сообщение о закрытии сети магазинов подарков. По его словам, «Красный куб» освобождает помещения в Москве и регионах. Кроме того, с марта прекратила действовать бонусная система сети, пишет «Газета.ру». В пресс-службе «Красного куба» информацию о закрытии пока не подтвердили.

«Красный куб» был основан в 1996 году и изначально продавал оптом посуду и предметы интерьера. На сегодняшний день работают порядка 16 магазинов сети. По словам директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгении Хакбердиевой, из-за низкой конкуренции в сегменте сеть не обновляла формат в течение десяти лет. За это время на российский рынок пришли магазины с более интересными концепциями. Кроме того, многие крупные ритейлеры стали торговать сувенирами и товарами для дома.

Ранее суд признал банкротом ООО «ТД «Интерторг», которая владеет магазинами Spar и «Семья». Из-за судебных исков от поставщиков компания была вынуждена закрыть магазины в Петербурге и Ленобласти.