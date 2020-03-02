Задержание бывшего командира «Айдара» стало сигналом для Украины

Задержание бывшего командира «Айдара» — это показательное мероприятие, которое должно охладить пыл всем украинским националистам. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Арест Мельничука

Бывший командир националистического батальона «Айдар» Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что задержание было произведено по запросу Российской Федерации. Бывший командир «Айдара» попросил сотрудников украинского посольства выйти на связь, чтобы помочь ему с адвокатом. Он добавил, что в отделении находится вместе с женой и сыном.

«Карточку Интерпола выставила Россия», — заявил Мельничук.

Еще в 2014 году Басманный суд выдал санкцию на заочный арест Сергея Мельничука.

Наказание неотвратимо

Как отметил Виктор Водолацкий, задержание Сергея Мельничука — это сигнал для Украины и боевиков из различных националистических организаций, в том числе «Правого сектора»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

«Сергей Мельничук — это одиозная личность, которая известна многим жителям Донбасса. Это человек, который лично принимал участие в пытках и убийствах мирных жителей. В подтверждение этого есть фото- и видеоматериалы. Это еще раз показывает, что все эти подонки и неофашисты, которые убивают мирное население, ответят за свои преступления. Они будут наказаны. Не сегодня, так завтра», — подчеркнул Виктор Водолацкий.

В пример депутат привел Мельничука. По его мнению, задержание бывшего командира «Айдара» — это показательное мероприятие, которое должно охладить пыл у всех националистов, которые сегодня желают «бряцать оружием» и уничтожать мирное население.

«Украинские националисты, такие, как Дмитрий Ярош, Андрей Билецкий и прочие «командиры», получат свое наказание. Оно будет неотвратимо. Нельзя в XXI веке просто так уничтожать мирное население только потому, что люди не признали государственный переворот», — заключил Виктор Водолацкий.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил два новых уголовных дела после обстрелов солдатами Вооруженных сил Украины населенных пунктов Донбасса, при которых пострадали местные жители.

«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации», — заявила представитель СК РФ.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.

1 Организация запрещена на территории РФ.