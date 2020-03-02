Эрдоган приедет в Россию для встречи с Путиным 5 марта

Анкара, 2 марта. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается приехать в Россию 5 марта. Об этом сообщили в его администрации.

«Наш президент планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта», — говорится в сообщении.

В минувшее воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что главной темой переговоров президентов станет урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. Пресс-секретарь российского лидера не исключил, что встреча получится непростой.

Ситуация в Идлибе обострилась в феврале, когда террористы начали наступление на территории, находящиеся под контролем сирийского правительства. Армия Сирии ответила ударом по позициям радикалов.

В результате погибли 36 турецких военных, которые наступали в числе боевиков. В Минобороны РФ отметили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений. Согласно этим данным, военные ВС Турции не должны были находиться в районе обстрела.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии, поводом для которой стала произошедшая в Идлибе трагедия.