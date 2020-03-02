Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

Столетие отречения Николая II и современные протесты

32
0 Оставить комментарий

Столетие отречения Николая II и современные протесты

103 года минуло со дня отречения от престола последнего российского императора Николая II. Тогда, в 1917 году, революции и мятежи буквально захватили империю. Крестьяне, уставшие от голода и нищеты, измученные войной, боролись за хлеб и свободу. В наши дни жалкие подражатели революционеров, вроде Михаила Ходорковского и его приспешников, взяли из учебников истории лозунги прошлого века и затеяли свою революцию. Вот только их сытая борьба за власть из-за бугра преследует цель не «дать», а «отнять» и «присвоить». Подробнее о революции и пародии на нее ФАН расскажет очень скоро.

Новости партнеров

Новости партнеров