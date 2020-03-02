Муцениеце перебила тату с кольцом и закатила девичник после расставания с Прилучным

Москва, 2 марта. Известная актриса и модель Агата Муцениеце, которая недавно рассталась с актером Павлом Прилучным, отпраздновала свой 31-й день рождения 1 марта. На своей странице в Instagram она рассказала, как прошел праздник.

Особенный день начался для Муцениеце с пробежки — актриса похвасталась спортивными достижениями, показав фото с кулаком в Instagram Stories. Подписчики обратили внимание на безымянный палец артистки. Ранее Муцениеце и Прилучный сделали татуировки обручальных колец, однако после расставания с супругом актриса перебила наколку другим рисунком.

Также модель продемонстрировала фолловерам, как собирается на праздник. Пока актрисе делали прическу в уставленной букетами квартире, она пела песню «День рождения» группы «Чай вдвоем».

Девичник, устроенный Агатой Муцениеце после расставания с супругом, начался у нее дома. Судя по Instagram Stories подруг актрисы, она позволила выпить себе не один бокал алкоголя. Из квартиры веселый девичник переместился в караоке-клуб. Детей Муцениеце на празднике не было.

Напомним, около недели назад Прилучный и Муцениеце объявили о расставании. На своей странице в Instagram актер рассказал, что они с супругой разошлись «с уважением и по-взрослому». Также Прилучный написал, что пара планирует официально расторгнуть отношения, но при этом оставаться родными людьми и любить своих сына и дочь так же сильно, как и раньше. Агата Муцениеце после расставания с мужем посвятила ему стихотворение.