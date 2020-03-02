Малькевич предложил закрепить в Конституции право ликвидировать антироссиийские партии

Москва, 2 марта. Фонд защиты национальных ценностей предложил включить в Конституцию РФ положение о запрете или ограничении деятельности политических партий и общественных организаций, ведущих антироссийскую деятельность и подрывающих национальные интересы РФ, а также агитирующих за отказ от защиты этих самых интересов. Об этом сообщил глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Он напомнил, что использование такого рода запретов было в свое время поддержано Европейским судом по правам человека. Согласно позиции ЕСПЧ, государство может распустить партию, которая декларирует свои намерения подорвать демократический режим страны или пытается предпринимать какие-то реальные шаги в этом направлении.

Малькевич также указал на то, что подобный запрет недемократических и экстремистских партий, которые пытаются подрывать национальные интересы государства, широко распространен в Германии, Испании и Израиле. Израильские власти, как уточнил он, имеют право ликвидировать партию или общественную организацию, которые поддерживают расизм и отрицает демократический характер государства.

«Аналогичным образом национальное законодательство предоставляет право ликвидации партий, подрывающих национальную безопасность государства, властям Италии и Франции», — добавил он.

Изучив опыт других стран мира, в ФЗНЦ пришли к выводу, что в основном законе РФ также должна быть закреплена данная норма, причем в максимально широкой трактовке. Согласно предложению фонда, основанием для роспуска партий, общественных объединений и организаций должно стать публичное оспаривание реализации национальных интересов РФ как внутри страны, так и за ее пределами.



Ранее ФЗНЦ уже выдвигал свои предложения по поправкам в Конституцию, затрагивающим вопрос о защите интересов россиян, оказавшихся за рубежом. В фонде убеждены, что в основном законе РФ должно быть закреплено положение, по которому в ведении России будет находиться применение силы для защиты жизни своих граждан за рубежом в тех ситуациях, если страна пребывания не может или не желает предоставить им ту защиту, на которую они имеют право.

«Армия, флот, спецназ – для защиты российских граждан должны быть применены любые силы, без оглядки на международное законодательство и договоренности», — подчеркнул Малькевич.

Отметим, что попытки негативно представить внесение изменений в Конституцию РФ, активно пытается партия «Яблоко». В частности, Григорий Явлинский в январе заявил, что глава государства предложил «не те» изменения в Конституцию, которых якобы на самом деле ждут люди. Интересно, что сами россияне после этого дали отпор оппозиционеру, заявив, что «Яблоко» совсем сгнило!»

«Это все, что Явлинский увидел в послании Путина», «Этого вся яблочно-радужно-навальная братия больше всего боится!», «Чтобы никакое американское право не пыталось строить из России колонию!», «Удобнее, чтобы извне нами помыкали?» — так прокомментировали пользователи противоречивое заявление Явлинского.

В конце января в Госдуме призвали учесть беспредел «Яблока» в управе Якиманки при изменении конституции. 26 января во время отчета Елены Макаровой о проделанной работе в 2019 году представители партии «Яблоко» заблокировали доступ неугодным посетителям и журналистам и устроили главе абсурдный допрос. Все подробности скандала — в репортаже Федерального агентства новостей с места событий.