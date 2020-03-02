Летняя Олимпиада в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса

Лондон, 2 марта. Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за усугубляющейся ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Открытие Игр запланировано на 24 июня.

СМИ сообщает, что в настоящее время рассматривается вариант, при котором Игры можно будет увидеть исключительно по телевидению. Предполагается, что это позволит удовлетворить многомиллионные контракты с телевизионщиками, которые уже запланировали трансляции состязаний, а отсутствие зрителей на трибунах не будет лишний раз способствовать распространению заболевания.

Такой вариант рассматривается как альтернатива отмене соревнований и их переносу.

По данным телеканала «360», в последние дни ситуация с коронавирусом в Японии ухудшилась: от инфекции умерли 12 человек, заразились около тысячи. Более 700 больных (основная часть) — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который две недели стоял на карантине в порту Йокогамы. Среди инфицированных оказались два японских чиновника — сотрудник Минздрава и сотрудник секретариата правительства.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска коронавируса на мировом уровне до «очень высокого». По ее данным, за пределами Китая, который считается очагом распространения, новой инфекцией заразились 4 351 человек.

В понедельник, 2 марта, стало известно, что число государств, в которых зафиксированы случаи заражения, достигло 65.