Глава ФСЖР объяснил решение Сотниковой завершить карьеру

Москва, 2 марта. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Решение фигуристки поддержал президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.

Сотникова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» заявила, что приняла решение завершить спортивную карьеру. По словам фигуристки, данное решение было принято ей из-за проблем со здоровьем.

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить», — сказала Сотникова.

Долгополов назвал решение фигуристки абсолютно ожидаемым и абсолютно верным. Он напомнил, что Сотникова получила серьезные травмы.

«Мне кажется, она сделала все, что могла. То, что было на Олимпиаде 2014, – это наиболее высокая и счастливая вершина в ее спортивной судьбе. Она первой среди наших спортсменок выиграла олимпийское золото – честь ей и хвала», — объяснил глава ФСЖР в эфире радио Sputnik.

При этом Долгополов уверен, что Сотникову ждет интересная карьера в спортивных шоу, фигуристка крайне востребована. Кроме того, он отметил и личные качества Сотниковой. По словам Долгополова, Сотникова – очень милая и приятная девушка без звездной болезни.

«Мы будем всегда помнить, кто был нашей первой российской олимпийской чемпионкой в фигурном катании на коньках. Аделина – это наша гордость, наша мечта, то, что у нас сбылось. Пусть сбудется новое и у Аделины», — подытожил он.

Сотникова выиграла олимпийское золото в Сочи в 2014 году, также она два раза становилась чемпионкой Европы. В феврале 2020 года Сотникова попала в больницу имени Ворохобова в Москве. По данным СМИ, у фигуристки диагностировали остеохондроз. Позже она перенесла операцию.