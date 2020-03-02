Москва, 2 марта. Одиозный и знаменитый скандалами российский актер Алексей Панин в социальной сети опубликовал новое фото, которое вызвало шквал комментариев. Снимок появился в Instagram. Панин предстал на изображении верхом на коне.

«Просто я на коне», — написал он в посте.

Скандальный актер Панин удивил своих поклонников фотографией на коне. Большинству подписчиков снимок пришелся по душе. Некоторые сравнили актера с «героем нашего времени».

«Как рыцарь, всего тебе хорошего», — написали они. «Вашей маме зять не нужен?» — пошутили в комментариях.

Кроме того, среди пользователей нашлись те, кто припомнил Панину скандальное видео с собакой.

Напомним, в конце октября 2016 года в Интернете появилось видео, на котором человек, очень похожий на актера, занимается сексом с собакой. Сам актер заявил, что это монтаж, и он не удивится, если скоро его начнут обвинять в половой связи с инопланетянами. Правда, потом поспешил опровергнуть самого себя и сказал, что на скандальном видео вообще другой человек.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что актера после такого видео необходимо изолировать от общества, а также призвала внести на Госдуму задуматься о законопроекте, по которому один из родителей при разводе может требовать психиатрической экспертизы для бывшего партнера. Напомним, у Панина есть дочка от первой гражданской жены. Девочка живет с мамой.

Панин позже заявил, что его юристы будут судиться с НТВ, в эфире которого показали ролик. Он уточнил, что у телеканала имеется на него «зуб»: раньше он им несколько раз отказывал в съемках, «тем самым в какой-то степени их подставлял».