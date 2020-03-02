Ярош посоветовал Зеленскому, как закончить войну в Донбассе

Киев, 2 марта. Бывший глава «Правого сектора»1 (запрещен в РФ) Дмитрий Ярош пофантазировал на тему ситуации на Украине и рассказал, чем занялся бы на посту президента страны, который сейчас занимает Владимир Зеленский. Сообщение появилось на странице националиста в Facebook.

В посте Ярош посоветовал Зеленскому, как «лучше» вести внутреннюю и внешнюю политику. В частности, как закончить гражданскую войну на юго-востоке страны.

«Если бы я сдуру стал президентом Украины, я бы объединил украинцев и дал по зубам нашим врагам. Ибо мы, украинцы, сильные и можем победить любого врага!» – заявил он.

Ярош подчеркнул, что первым делом «наплевал» бы на Минские соглашения, прекратил любые отношения с республиками Донбасса и Крымом, который он так же, как многие украинские политики, безосновательно до сих пор считает «оккупированной территорией».

Националист, кроме того, хотел бы провести кадровые изменения в Вооруженных силах и Службе безопасности Украины. В «турборежиме» он принял бы законы «об оружии», «национальной территориальной обороне», «о земле», «развитии малого и среднего предпринимательства» и многие другие.

Ярош на месте Зеленского внес бы изменения в закон о гражданстве: ввел институт неграждан и запретил бы участвовать в выборах любому, кто «против Украины».

«Сформировал бы добровольческую бригаду и направил бы ее на турецко-сирийский фронт. Закрыл бы все КПВВ, предварительно объявив об этом», – продолжил перечислять Ярош.

Глава «Правого сектора» хотел бы арестовать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, депутата Рады Вадима Рабиновича и других «государственных преступников».

«Запретил бы деятельность антигосударственных политических партий, движений, организаций», – добавил он.

Стоит отметить, что националист не первый раз выступает с такими громкими, провокационными заявлениями. Недавно он озвучил три сценария капитуляции Украины, а также объявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса.

На юго-востоке Украины с весны 2014 года продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения превысило отметку в три тысячи человек.

Урегулировать конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске, где принято было несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона нарушает достигнутые договоренности.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом.

1 Организация запрещена на территории РФ.