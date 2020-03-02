Депутат Милонов призвал защитить пользователей Рунета, ограничив работу западных соцсетей

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что западные социальные сети и мессенджеры вроде Facebook и WhatsApp стали полигоном для отработки методов ведения информационной войны против России.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало статью, в которой были названы пять громких скандалов с антироссийскими соцсетями за февраль 2020 года. Так, в конце месяца стало известно, что чуть больше 400 тысяч приватных чатов WhatsApp появились в свободном доступе через поисковую выдачу Google. В результате в Сеть утекла не только частная переписка пользователей, но и их телефонные номера.

Скандальным оказался месяц и для компании американского миллиардера Марка Цукерберга Facebook. Ее уличили в попытке уклониться от уплаты налогов, так как компания сняла с себя обязательство в выплате 9 млрд долларов, занизив стоимость интеллектуальной собственности. Вместо 35% налога в США компания заплатила 12,5% в Ирландии.

В то же время знаменитый видеохостинг YouTube, который всегда себя позиционировал как аполитичный, сообщил, что теперь на главной странице сервиса будет размещаться реклама, продвигающая предвыборную кампанию действующего президента Дональда Трампа.

Комментируя статью ФАН, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заявил, что работу западных социальных сетей и мессенджеров в России необходимо ограничить или «даже полностью запретить, в случаях, если они используются в антироссийской деятельности».

«Нам нужно очень серьезно задуматься, насколько мы готовы вот такими безоружными предстать перед западными социальными сетями и не являемся ли мы полигоном для применения технологий информационных войн. И то, что Facebook и WhatsApp уличены сейчас в серии скандалов — причем на Западе — связанных с отсутствием необходимой защиты персональных данных, это всего лишь показывает, что та конфиденциальность, которая декларируется этими соцсетями, на самом деле не предоставляется», — говорит политик.

По его же словам, для заинтересованных западных правительств и спецслужб совсем не представляет труда получить доступ к аккаунтам жителей Российской Федерации. Впоследствии они могут быть использованы для проведения антироссийской пропаганды.

«По сути, такие программы (соцсети и мессенджеры. — Прим. ФАН) никакой приватности не дают. Если бы они были таковыми, как это декларируется, тогда утечки были бы физически невозможными, что уж говорить о желании той или иной западной спецслужбы получить данные переписки. Я уверен, для них никакой проблемы нет. К тому же, еще раз повторяю, не стоит забывать, что эти соцсети используются для ведения информационной войны против России», — заключил Виталий Милонов.

Напомним, Государственный департамент США ранее обвинял Российскую Федерацию в том, что она якобы распространяет через фальшивые аккаунты в соцсетях дезинформацию о коронавирусе. Так, Twitter и Facebook ринулись искать «российский след» в фейках о заболевании, но так ничего и не нашли. Вброс американского правительства оказался настолько нереалистичным, что даже Twitter и Facebook не смогли его «раскрутить».