Смехова «похоронила» Сябитову в эфире шоу Леры Кудрявцевой



Москва, 2 марта. Актриса Алика Смехова поразила зрителей во время съемок шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ, «похоронив» заживо самую известную телесваху Розу Сябитову.

Главной темой, которую обсуждали гости программы, были отношения между мужчинами и женщинами, а также вопрос, через какое время парам стоит отправляться в ЗАГС. Как уточняет teleprogramma.pro, одной из гостей передачи была юрист Екатерина Гордон. По ее мнению, у каждой женщины должна быть опция уходить или не уходить от мужа.

«Если мужчина спустя год или два совместной жизни говорит: «Ой, ну зачем нам этот штамп в паспорте», то надо, как завещала Роза Сябитова, уходить огородами», — добавила Екатерина.

Алика Смехова неправильно поняла Гордон и тут же абсолютно серьезно спросила: «А она умерла?»

«Как идею завещала. Слава Богу, все живы», — объяснила общественница.

«Господи. Я думала она умерла», — с облегчением ответила Смехова.

Судя по многочисленным сообщениям СМИ о заявлениях Сябитовой, сваха действительно находится в добром здравии и не устает поражать общественность громкими заявлениями на острые темы. Так, 28 февраля портал «Дни.ру» писал о рассуждениях Розы на предмет эскорт-услугах. Сябитова призналась, что не осуждает девушек легкого поведения. Не исключено, что сваха пытается казаться прогрессивной ради новых подписчиков. С такой же целью она опубликовала и противоречивое видео, представ в образе алкоголички. На лице у нее был нарисован фингал, один зуб «выбит». В таком виде Роза заявила, что женское счастье в том, чтобы выпить бормотухи.