В ходе обстрела боевиков ПНС на направлении аль-Хира убит офицер ЛНА

Триполи, 2 марта. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в ходе очередного обстрела убили Абд аль-Мунаима Саида аль-Бакуша, офицера Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом инциденте сообщил пользователь Twitter.

Офицер, как отмечается, находился на передовой вместе с силами армии Халифы Хафтара. Он был занят контролем за соблюдением перемирия. Аль-Бакуш считался преемником начальника командного пункта ЛНА на направлении аль-Хира Хакима Мгедша. Бандформирования Файеза Сарраджа вновь вероломно атаковали ЛНА вопреки собственным обещаниям сложить оружие.

На ливийской территории с полуночи 12 января был введен режим прекращения огня, ПНС и ЛНА условились о полном прекращении боевых действий. Однако террористы ПНС систематически нарушают его, количество вооруженных провокаций с их стороны в последние дни значительно возросло. Убийство полевого командира ЛНА, ответственного за мониторинг перемирия, свидетельствует о нежелании ПНС мирным путем урегулировать внутриливийский кризис.