Помолодевший и похудевший Басков показал фото из отпуска

Москва, 2 марта. Известный российский певец Николай Басков поделился с подписчиками в Instagram фотографией из отпуска. Посвежевший вид звезды восхитил фанатов.

На снимке певец предстал в белых футболке, брюках и бейсболке. Басков с досадой отметил, что время его отпуска заканчивается.

«Время полного релакса и спокойствия подходит к концу, скоро снова в строй», — написал певец.

Подписчики певца обратили внимание, что отдых пошел ему на пользу: Басков выглядит гораздо свежее. Кроме того, пользователи Сети отметили, что звезде удалось сбросить лишние килограммы. На это обратили внимание не только фанаты, но и звездные друзья Баскова – в комментариях отметились Анна Семенович и Игорь Крутой.

«Похудел как, супер», — написала ann_semenovich.

«Майями тебе к лицу!» — добавил makarovtv.

«Ой, а что это за мальчик?» — удивилась ya_lyudmila.

Некоторые вспомнили о многолетнем шуточном противостоянии между Басковым и Филиппом Киркоровым. Пользователи предположили, что Киркоров может позавидовать помолодевшему сопернику.

«Где сейчас взгрустнул Фил, увидев молодого Баскова», — сыронизировал k119ot.

Ранее Басков впервые показал публике, как выглядит его квартира. Артист выложил в Instagram фотографию, на которой можно увидеть роскошный интерьер, способный соперничать с императорскими комнатами в российских дворцах-музеях.