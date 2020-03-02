Рассерженная Рудковская вступилась за младшего сына, котрого обвинили в изобилии игрушек

Москва, 2 марта. Продюсер Яна Рудковская вступилась за младшего сына Сашу Плющенко после того, как интернет-пользователи ополчились на него из-за недостаточно бережного, по их мнению, обращения с игрушками.

Накануне известная наставница Димы Билана опубликовала в Instagram видеоролик, на котром показала, как ее сын проводит время дома в субботу. Она сняла комнату, усыпанную всевозможными игрушечными фигурками, пистолетами и автоматами. При этом игровой набор она назвала «боевым арсеналом для нормальных пацанов».

Видео вызвало споры среди подписчиков. Ролик они назвали «антипособием по воспитанию детей», а самого наследника знаменитости — избалованным ребенком. Пользователи заявили, что у мальчика слишком много игрушек, и обвинили его в том, что он «не сдувает пылинки» с них.

По словам Рудковской, были и те, кто предложил ей отдать некоторые вещи в детский дом, поскольку сиротам они будут нужнее.

Продюсер решила ответить на обвинения и подчеркнула, что Саша, который «живет на льду», все свои игрушки заслужил.

«Дорогие мамочки, открою вам маленький секрет, я тоже бегала во дворе с мальчишками с пистолетом и рогаткой и ничего , нормальным человеком выросла! И считаю, что мои дети (мальчики) должны играть в то, что им нравится! У них «пацанская» тема, и слава Богу, что она такая в наше смутное время! [...] Саша эти игрушки точно заслужил, ребенок живет на льду , спорт — его жизнь, и у этого мальчика точно есть мечта!», — написала она.

Рассерженная Рудковская потребовала от фолловеров не давать ей «ценные указания» и посоветовала заняться собственными детьми.

«Поучайте лучше ваших паучат, а мы как-нибудь сами со своими разберемся. И самое главное — я желаю, чтобы у ваших «правильных» детей была настоящая мечта! И она обязательно исполнилась», — высказалась продюсер.

В 2019 году Рудковская выражала обеспокоенность в связи с угрозами ее сыну, о которых неизвестные писали в социальных сетях. Чтобы защитить наследника, продюсер и ее супруг фигурист Евгений Плющенко усилили охрану мальчика.