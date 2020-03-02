Срочная квалификация в РФ может оставить похоронную сферу без работников

С марта агенты, бальзамировщики, землекопы и другие не смогут работать без квалификации по профстандарту. Им придется уволиться с работы или оперативно получить квалификацию. В противном случае, владельцы их компаний получат штраф в размере от тысячи до 70 тысяч рублей. Такие правила установлены в статье 195.3 ТК РФ. Документ с изменениями находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

Согласно статье с 2020 года сотрудники похоронных ведомств обязаны получать квалификацию. Эксперты полагают, что более половина работников таких организаций не успеет пройти спецобучение к началу нового контракта и останется в итоге без работы.

Теперь все сотрудники, которые занимаются организацией похорон, в том числе содержанием и подготовкой к погребению тела умершего, будут обязаны получить квалификацию. На это потребуется минимум несколько месяцев. Соответственно, не все успеют пройти обучение и останутся без работы, считают эксперты.

По словам члена комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела в РФ при президенте Антона Авдеева, не все смогут сдать тест.

«Он сложный, в нем 60 вопросов. До 70% сотрудников похоронной отрасли могут остаться без работы. К примеру, на предприятии, где работает три тысячи человек, примерно половину сразу должны будут уволить. Работает много приезжих из других городов, рабочих с опытом работы менее двух лет — у них даже не будет варианта сдать тестирование», — заметил эксперт.

Похоронный агент Елена Грудинина считает, что некоторые сотрудники ритуальных услуг совсем не подготовлены.

«Иногда встречаются люди весьма далекие от знаний ритуальной сферы, культуры, каких-то традиций. Они занимаются какими-либо нововведениями, что совершенно не соответствует требованиям наведения порядка. Да, квалификация нужна, но не так, чтобы в итоге были устранены конкуренты с помощью этих тестов», — полагает эксперт.

Как писали СМИ, в ритуальной сфере по всей стране происходят постоянные ужесточения. Так, в Калининграде задержали 55-летнего индивидуального предпринимателя, оказывающего ритуальные услуги населению. Ему предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве.

Ранее также ГБУ «Ритуал» уволил пятерых пожаловавшихся на начальство работников Николо-Архангельского кладбища. Других работников перевели на удаленные от Москвы кладбища, либо на них начали накладывать взыскания, чтобы расторгнуть договор по статье Трудового кодекса РФ.