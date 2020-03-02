«Многостаночница» Лолита призналась, что подрабатывает стиркой после концертов

Москва, 2 марта. Популярная певица Лолита призналась, что стирает одежду своих музыкантов после концерта. Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

«За время немецкого тура из коллектива отчислен костюмер. Вспомнила молодость, стирка в раковине. Зато мои любимые музыканты будут благоухать», — написала Лолита.

Скорее всего, видео снял звукорежиссер певицы по имени Алексей. Исполнительница продемонстрировала подписчикам, что стирает сразу в двух раковинах.

«Я многостаночница. Смотри, вот это у меня споласкивается, а вот здесь гитарист и барабанщик. <…> Если что кому надо, я после концертов подрабатываю. Леха, раздевайся давай, я буду стирать», — сказала Лолита.

Одна из подписчиц отметила, что певица балует мужчин, ведь они могли постирать свою одежду самостоятельно.

«У них выезд был после концерта, а я утром», — объяснила свое превращение в прачку поп-исполнительница.

Кроме того, Лолита сообщила подписчикам, что уже нашла нового костюмера. После Германии он отправится с певицей и ее музыкантами в пробную поездку на Урал и Дальний Восток.

Ранее Лолита опубликовала на своей странице в Instagram небольшой видеоотчет о нескольких концертах из немецкого тура. Некоторые подписчики заподозрили, что артистка выступает под фонограмму.