«Многостаночница» Лолита призналась, что подрабатывает стиркой после концертов

Мой бьюти-блог ????✌️За время немецкого тура из коллектива отчислен костюмер). Вспомнила молодость, стирка в раковине✌️????. Зато мои Любимые музыканты будут благоухать✌️Стирать не контрафактными средствами - одно удовольствие ????????‼️Запах по всей ванной ????????

A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Mar 1, 2020 at 1:12am PST