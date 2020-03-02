Бьюти-блогер Андрей Петров рассказал подробности о драке с соседом

Москва, 2 марта. Бьюти-блогер Андрей Петров сообщил, что на него вместе с другом напал его сосед Арслан Хасавов. Он рассказал подробности о драке с соседом. Как уточнил мужчина, злоумышленник схватил его за руку, когда тот выходил из подъезда. Когда блогер попытался вырваться, сосед прыснул в его лицо перцовым баллончиком. Как передает телеканал «360», кроме того, уточнил Петров, он напал на его друга Дмитрия, фамилию которого он не назвал.

«Его избил — бил руками, ногами по лицу. У Димы ушибы, ссадины. У меня палец поврежден и ссадина на руке, ноготь сорван», — рассказал Петров.

При этом сосед Петрова Арслан Хасавов рассказал другую историю. Как передает «Пятый канал», он вызвал полицию в квартиру Петрова из-за шума в ночное время, однако дверь никто не открыл. При этом охрана пыталась задержать Петрова до прибытия полиции. Как уточнил Хасавов, его сосед сам пытался распылить перцовый баллончик.

«Я ничего не видел и схватил первого, они бросились врассыпную. Схватил его сопровождающего, тот упал на пол, притянув меня за собой, возможно он получил какие-то травмы», — сказал он.

Напомним, 28 февраля «аптечный Ревизорро» Екатерина Диденко устроила праздник по случаю своего дня рождения. Ее муж Валентин высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего туда прыгнули несколько человек. Над поверхностью воды скопился углекислый газ, в котором задохнулись три человека, в числе которых — супруг виновницы торжества.