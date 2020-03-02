Якутские власти предложили ввести налог на собак

Якутск, 2 марта. Мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила ввести налог или сбор с владельцев собак для того, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими животными. Об этом она заявила на еженедельной общегородской планерке.

Одной из тем встречи стала проблема отлова бездомных животных. Директор МУП «Жилкомсервис» Валерия Билоус объявила, что затраты на вакцинацию, стерилизацию, карантин, чипирование и другие процедуры составляют 14,5 тысячи на одну особь.

«Мы на детей пособия меньше платим, чем должны тратить на содержание одного животного», — возмутилась мэр Якутска, услышав о таких суммах.

Авксентьева напомнила, что федеральное законодательство обязывает государство и муниципалитеты отвечать за работу с бездомными собаками. Она пообещала, что власти города будут его соблюдать, однако пока местные жители не оказывают поддержку в этом вопросе, пишет «Газета.ru». Мэр объяснила, что многие люди не понимают, почему после всех процедур животных отпускают на волю. Градоначальник добавила, что в законе не прописана ответственность владельцев, которые отпускают питомцев на самовыгул.

Мэр заявила, что, вероятно, властям города нужно проработать вопрос введения сборов с хозяев животных. В пример она привела существующую в Европе практику, где питомцы «относятся к категории роскоши и облагаются соответствующим налогом».

Ранее в московском комитете ветеринарии напомнили о запрете на захоронение питомцев в землю, поскольку это вредит экологии и может привести к распространению опасных болезней. Специалисты объяснили, что владелец обязан после смерти животного в течение суток обратиться в ветеринарное учреждение, питомца кремируют. За нарушение правил обращения с биологическими отходами предусмотрена административная ответственность.