Бондарчук стал официальным лицом Газпромбанка

Москва, 2 марта. Лицом новой рекламной кампании и амбассадором бренда Газпромбанка стал актер и режиссер Федор Бондарчук. Об этом сообщается на сайте финансово-кредитной организации.

Официальный посланник бренда впервые появился у банка за его тридцатилетнюю историю. Контракт с Бондарчуком подписан до конца 2020 года.

«В рамках договора Федор станет героем различных рекламных материалов Газпромбанка, направленных на продвижение розничных продуктов в прессе, на телевидении, в наружной рекламе и интернете. Кроме того, контрактом предусмотрен целый ряд других активностей с участием Федора Бондарчука», — говорится в сообщении.

Сообщается, что новая рекламная кампания будет распространяться на всю страну. Она будет транслироваться на 16 телеканалах и появится в виде наружной рекламы в 55 городах.

Кроме того, она предусматривает активное продвижение розничных продуктов Газпромбанка в Интернете, в том числе в наиболее популярных соцсетях.

Этой кампанией в банке планируют охватить 86% аудитории в возрасте от 18 до 55 лет. Наружная реклама на улицах российских городов и активность в Сети началась уже 2 марта. Через неделю показ рекламных роликов планируют начать на ТВ.

Выбор режиссера лицом новой рекламной кампании и амбассадором бренда в банке объяснили тем, что он «идеально выражает ментальный и деловой код» организации.

Сам актер признался, что представлять Газпромбанк для него — большая честь.