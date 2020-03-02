Коронавирус охватил уже 65 стран

Джакарта, 2 марта. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о двух случаях заражения коронавирусом в стране, пациенты госпитализированы. Таким образом, число государств, где выявлена инфекция, достигло 65.

В минувшее воскресенье о первых случаях заражения сообщили в Доминиканской Республике и Чехии.

Как уточнил в понедельник Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число жертв COVID-2019 в Китае, откуда вирус стал распространяться по миру, уже превысило отметку в 2,9 тысячи человек. Более 44,8 тысячи пациентов при этом выздоровели, передает «ФедералПресс».

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число зараженных в мире превысило 88,4 тысячи человек, пишет «Газета.ru».

Впервые о заболевании стало известно в конце прошлого года, вспышку зафиксировали в Китае, в городе Ухань. Вирус быстро охватил многие страны мира. Результаты вскрытия первого умершего от коронавируса человека показали, что COVID-2019 главным образом поражает легкие.

ВОЗ признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба. Многие страны ввели меры предосторожности. Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР, а также установила запрет на въезд граждан с территории Китая.

На прошлой неделе пресс-служба Ватикана сообщила о том, что папа римский Франциск и его два помощника заразились коронавирусом нового типа.