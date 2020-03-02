Мишустин поручил при подготовке бюджета учесть связанные с коронавирусом риски

Москва, 2 марта. Правительство России при работе над проектом бюджета на 2021–2023 годы должно тщательно проанализировать все риски. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он провел оперативное совещание в понедельник. По его словам, нужно проанализировать риски, связанные с реакцией мировой экономики на коронавирус.

«Нужно предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить стоящие перед нами задачи», — подчеркнул премьер.

Глава правительства добавил, что кабинет министров начинает работу над очередным бюджетным циклом.

Ранее российский лидер Владимир Путин уточнил, что негативное влияние коронавируса на экономику уже дает о себе знать. По его словам, в РФ делается все необходимое для борьбы с опасным вирусом. Как уточнил глава государства, при этом в целом ситуация находится под контролем. На совещании, прошедшем в воскресенье в правительственном терминале аэропорта «Внуково», Путин подчеркнул, что в России налажена работа с коронавирусом.

О выявлении ранее неизвестного коронавируса в конце декабря 2019 года сообщили власти Китая. Первые случаи заражения были выявлены в городе Ухань провинции Хубэй, сейчас в регионе, ставшем эпицентром эпидемии, введен режим карантина. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов.

На данный момент вирус есть в 49 странах, наиболее тяжелая ситуация, помимо Китая, сложилась в Южной Корее, Иране и Италии.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, в каких случаях необходимо сдавать анализы на коронавирус. По его словам, тест на заболевание можно пройти бесплатно в специализированных пунктах, передавало Федеральное агентство новостей.