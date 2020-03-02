Разведка ЛНА сообщила о вербовке заключенных силами ПНС

Триполи, 2 марта. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари сообщил, что разведка зафиксировала факты вербовки преступников, содержащихся в тюрьмах. По его словам, заключенных набирают боевики банд Усамы Джувейли, подчиняющегося лидеру так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу.

Отмечается, что силы ЛНА отчитались о мониторинге перемещений террористических группировок на западе Триполи. Помимо фактов контрабанды топлива, разведчики сообщили об активной вербовке заключенных. Часть из них, как подчеркивается, была приговорена к тюремным срокам за убийства и грабежи. Саррадж всеми силами старается сохранить оккупацию Триполи. Для этого он использует любые средства, в том числе вербовку отъявленных преступников, которые были приговорены к реальным срокам. Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин напомнил, что, помимо уголовников, Саррадж использует сирийских радикалов.

«План у них (ПНС. — Прим. ФАН) простой — устоять в этой весьма непростой ситуации, когда ЛНА нацелена на полную очистку страны от терроризма. Они рассчитывают на поддержку в лице Эрдогана. Он активно помогает им, перебрасывая прокси-войска с Идлиба», — подчеркнул эксперт.

В ЛНА считают, что режим ПНС решил прибегнуть к вербовке заключенных после больших потерь на линии фронта.

Террористы ПНС стремятся сорвать перемирие, регулярно атакуя армию Халифы Хафтара. Бандиты используют турецкое оружие, беспилотники и военную технику, полученные в обход эмбарго ООН. Боевики прикрываются жилыми кварталами, ведя оттуда обстрелы.

На фоне обострения внутриливийской ситуации Турция продолжает «накачивать» Ливию сирийскими наемниками и своими военными.