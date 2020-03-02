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Сирийская армия отбила Серакиб у террористов

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Сирийская армия отбила Серакиб у террористов

Дамаск, 2 марта. Подразделения сирийской правительственной армии вернули контроль над городом Серакиб, который находится на востоке провинции Идлиб. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источник.

Сирийской арабской армии (САА) удалось отбить город у террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», находящейся в коалиции с запрещенной в РФ экстремистской организацией «Джебхат ан-Нусра»1. Правительственная армия Сирии заняла город в начале февраля, однако затем отступила, чтобы перегруппироваться.

Серакиб является стратегически важным пунктом на карте Идлиба. Контроль над городом позволяет сирийцам перекрыть маршруты снабжения боевиков.

Напомним, в Идлибе находится зона деэскалации террористов. В январе ситуация здесь обострилась, когда боевики атаковали мирное население. САА начала в регионе контртеррористическую операцию. При этом радикалам оказала поддержку Турция. Анкара перебрасывала технику на позиции боевиков. Кроме того, турецкие военнослужащие наносили артиллерийские удары по позициям сирийской армии в Серакибе. А 1 марта САА уничтожила турецкий беспилотник в окрестностях стратегически важного города.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Al-Watan
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