Рудова заинтриговала фанатов откровенным снимком

Москва, 2 марта. Известная актриса Наталья Рудова опубликовала в соцсети Instagram интригующее фото. Звезда сериала «Молодежка» предстала перед фанатами в откровенном образе.

В сториз девушка выложила снимок, на котором позирует в черном мини-платье и чулках. Актриса дополнила образ накидкой с перьями.

«Ох что сегодня будет…», – дополнила Рудова снимок.

Рудова часто радует поклонников откровенными и дерзкими образами. Ранее звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» предстала в образе супер-злодейки Харли Квинн: в черном топе, блестящих трусиках и колготках в сеточку. Образ Рудовой дополнил яркий макияж и разноцветные волосы. Большая часть подписчиков осталась в восторге от фотографии и нового образа Рудовой.

Ранее Рудова оказалась в центре телевизионного скандала. Она обвинила ведущего ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова в обмане и некорректном использовании ее имени и фотографий в выпуске, посвященном эскорт-услугам. Актриса огорчилась, что ее имя и «вписали» в эту «передачку о падших женщинах», потому что теперь она будет обсуждаться в негативном контексте в различных «псевдо-пабликах». По ее словам, интервью у ее представительницы было взято обманом и смонтировано в выгодном для ТВ-шоу свете.