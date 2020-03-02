Сенатор Клинцевич предупредил Турцию о большой войне в Сирии

Турции необходимо сесть за стол переговоров и выйти из тупика, в который она сама себя загнала, иначе может произойти большая война. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.

Сирия закрывает небо

Российская Федерация не может гарантировать безопасность полетов ВВС Турции в небе над Сирийской Арабской Республикой (САР) после решения Дамаска закрыть воздушное пространство над провинцией Идлиб. С таким заявлением выступил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.

По его словам, сирийские власти были вынуждены принять это решение на фоне резкого обострения ситуации в Идлибе. Напомним, Дамаск принял решение закрыть небо над Идлибом в воскресенье. Теперь любые самолеты, которые нарушили воздушное пространство, будут восприниматься как враждебные и сбиваться.

На протяжении минувшего дня Вооруженные силы Турции проводили атаки по Сирийской арабской армии (САА) в Идлибе и его окрестностях. Дамаск констатировал, что Анкара «в прямом смысле спасает террористов от ударов сирийской армии».

«Это подтверждает несоблюдение Турцией всех договоренностей, достигнутых ранее, в том числе сочинских», — подчеркивается в заявлении.

Так, стало известно, что на территории Идлиба военные Турции сбили два сирийских самолета. Пилотам удалось катапультироваться.

Ранее Турция сообщила, что ее военные попали под обстрел в Идлибе. По последним данным, погибли 33 военных, около трех десятков — получили ранения различной степени тяжести. В ответ турецкая армия нанесла удары по позициям Сирийской арабской армии (САА).

Не надо шутить с Дамаском

Как отметил Франц Клинцевич, закрытое небо — это сегодня единственный способ взять контроль над ситуацией. Военные Сирии приняли правильное решение.

«Когда происходит запрет, он распространяется на всех — никто не летает. Интересно, как на это среагируют не только турки, но и американцы. С их завышенным эго и самомнением, может произойти какой-нибудь срыв. Говоря о закрытом небе — у сирийских вооруженных сил сегодня, нравится это кому-то, или нет, есть своя система противовоздушной обороны. Пусть она основана на старых советских средствах, но она абсолютно надежна и способна поразить любую цель на любой высоте. Поэтому я бы не стал шутить с этим делом», — пояснил Франц Клинцевич.

Большая война

Сенатор заметил, что Турции необходимо садиться за стол переговоров и вести разговор о том, как выходить из этой ситуации. Своими непродуманными действиями Анкара загнала себя в серьезный тупик, уверен сенатор.

«Турции первой надо думать, как из этого тупика выходить. Иначе будет большая война с огромными человеческими потерями и многочисленным количеством беженцев. То, что Турция сегодня шантажирует ими Европу, мы тоже видим. Это сложная ситуация. И только диалог в состоянии этот гордиев узел разрубить», — заключил Франц Клинцевич.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило о наступлении боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб. Боевики, среди которых находились турецкие военные, атаковали позиции САА. В ходе ожесточенных боев турецкие военные понесли серьезные потери.

В сообщении Минобороны РФ утверждается, что Центр по примирению враждующих сторон сделал все, чтобы турецкие наблюдательные посты, развернутые на границе Идлибской зоны деэскалации, не попали под ответный огонь САА. При этом ВКС России в районе Бехуна, где турецкая армия понесла потери, не применялись.

Кроме того, сообщается, что турецкие военнослужащие находились «в боевых порядках террористических формирований». После получения информации о потерях среди турецких военнослужащих Россия приняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а раненые и тела погибших были безопасно эвакуированы на территорию Турции.