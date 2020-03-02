Депутат Красов уверен, что операция в Афганистане закончится для ВСУ трагедией

После вывода войск США из Афганистана украинским военным придется несладко, считает депутат Госдумы Андрей Красов.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Киев продолжит участие в операции Североатлантического альянса «Решительная поддержка» в Афганистане.

«Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать делать свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане», — написал министр, добавив, что Киев приветствует достижение соглашения между США и запрещенным в России движением «Талибан»1.

Комментируя сообщение главы украинского МИДа, член комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что «демократическая республика Афганистан — это независимая и суверенная страна, соответственно любое иностранное присутствие должно быть согласовано с правительством в Кабуле».

«До Соединенных Штатов Америки наконец-то дошло, что, сколько бы они ни находились в чужой стране, сколько бы они ни насаждали демократию по-американски, все равно на другом континенте эта демократия плохо принимается и приживается. Наконец-то они это поняли и закамуфлировали соглашением с талибами свое бегство. Что касается украинской стороны, то это не самый достойный партнер псевдооборонительной организации НАТО. Это заявление сделано для того, чтобы в очередной раз попросить какую-то подачку по принципу — «ну вы же видите, что мы вас поддерживаем, дайте нам еще какие-то средства», — уверен парламентарий.

Однако средства, которые Киев выпрашивает у своих «партнеров» по НАТО, нужны Украине не для развития собственной экономики или решения социальных, проблемных вопросов, не на обеспечение рабочих мест для тех же граждан Украины, а для продолжения братоубийственной войны на Востоке страны.

«Ну а то, что после вывода американского контингента из Афганистана украинским военным придется несладко — это очевидно. Ведь даже такая мощная страна, как США, с той коалицией, которая их поддерживает, не смогла ничего сделать с теми же талибами. Ну и мне просто печально от того, что может произойти с военнослужащими Украины, которые останутся после вывода военных США. Там просто произойдет битье младенца, это будет трагедия», — заключил Андрей Красов.

Напомним, 29 февраля Соединенные Штаты и движение «Талибан» заключили мирное соглашение. Подписи под ним на церемонии в столице Катара Дохе поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера талибов, глава катарского политического офиса «Талибана» мулла Абдулла Гани Барадар. Само движение появилось в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.