Москва, 2 марта. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов Украины, принявших незаконные процессуальные решения в отношении граждан РФ. Об этом сообщается на сайте СКР.

В 2015-2016 годах следственное управление СКР по Крыму вело расследование уголовного дела против гражданина Украины Ахтема Чийгоза. Мужчина участвовал в организации массовых беспорядков и создавал препятствия нормальной работе органов власти Автономной Республики Крым во время событий 2014 года.

Вина крымского дестабилизатора была доказана, и в 2017 году суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы, напоминает «Царьград».

Несмотря на установленные факты преступлений Чийгозы, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, находящиеся в Херсоне, начали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных граждан РФ, которые вели предварительное следствие в отношении виновного.

В рамках досудебного делопроизводства, при полном отсутствии доказательств, их заподозрили в совершении особо тяжкого преступления — нарушении законов и обычаев войны. В СКР заявили, что действия украинских правоохранителей противоречат закону и здравому смыслу.

«Очевидно, что действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу, а наименование подразделений с привязкой к субъекту Российской Федерации носит лишь провокационный характер», — подчеркнули следователи.

В отношении украинских стражей порядка СКР возбудил уголовное дело за «незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности».

Следователи проводят проверку и собирают доказательства причастности к преступлению других лиц из числа сотрудников правоохранительных органов Украины.