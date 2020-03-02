Трамп пожаловался Путину на слишком большие военные расходы США

Москва, 2 марта. Американский президент Дональд Трамп жаловался в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным на слишком большие военные расходы США.

О деталях беседы с главой Белого дома президент РФ рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Он подчеркнул, что Соединенные Штаты далеко впереди по расходам на оборону.

«Мне вот Дональд сказал, у них сумасшедший [военный] бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов [долларов]», — поделился Путин.

Он вспомнил, с каким сожалением Трамп сообщил об этом.

«Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит», — добавил глава государства.

Президент еще осенью прошлого года обращал внимание на разницу в расходах на оборону в ряде стран — Россия занимала тогда седьмое место в мире. Лидировали по этому показателю США — расходы страны превышали 700 миллиардов долларов. Следом за Штатами шли КНР, Саудовская Аравия, Британия и другие. Оборонные расходы РФ, по словам Путина, составляют около 48 миллиардов долларов.

Трамп, кроме того, не раз требовал, чтобы страны — члены НАТО увеличили свои расходы на содержание Альянса. Он даже хотел сократить взносы США в военно-политический блок за счет Германии.